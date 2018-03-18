مؤشر السوق يختتم جلسة بداية الأسبوع على تراجع

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر السوق جلسة بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 0.2% خاسرة 17 نقطة، ليختتم الجلسة عند مستوى 7728 نقطة.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم نحو 3.8 مليار ريال، بعدد أسهم متداولة بلغ أكثر من 162 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 63 شركة فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وتصدر سهم ” ملاذ للتأمين ” تراجعات اليوم بأكثر من 6% عند 15.38 ريال، كما تراجه سهم ” مصرف الراجحي ” بنحو 1% عند 73.20 ريال.

وأنهت أسهم كلًا من ” المراعي، الاتصالات، العربي الوطني، بتروكيم، إكسترا، معادن، والسعودي الفرنسي ” تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و 4%.

كما تصدر سهم ” ولاء للتأمين ” ارتفاعات اليوم بنحو 8% عند 33.85 ريال، و ارتفع سهم ” ساب تكافل ” بنحو 2% عند 22.62 ريال، وكانت أسهم شركات ” ولاء, الأبحاث والتسويق, لازوردي, سيسكو, وبوبا العربية ” الأكثر ارتفاعًا.

وفي المقابل أغلق مؤشر الأسهم الموازية ” نمو ” منخفضًا 2.95 نقطة، ليختتم الجلسة عند مستوى 3020.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 172 ألف سهم تقاسمتها 216 صفقة.