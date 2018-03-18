أمير الشمالية: أهمية العناية بالشباب كمحور رئيسي لبناء الوطن

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة سميحان بن عايد الشمري .

وجرى خلال اللقاء مناقشة مؤشرات أداء فرع وزارة العمل وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030.

كما ناقش سموه أعمال فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وما يقدم من خدمات وبرامج بمنطقة الحدود الشمالية والمحافظات التابعة لها ، داعيا سموه فرع وزارة العمل لتقديم خطة عمل لرفع مستوى مؤشرات قياس الأداء .

وأكد سموه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ومستقرة ومنتجة , في ظل الدعم الذي يلقاه قطاع الأعمال لتوطين الوظائف في القطاع الخاص .

ووجه سموه بأهمية العناية بالشباب كمحور رئيسي والمستهدف الأول في التنمية وبناء الوطن ، وضرورة التركيز على البرامج الخاصة بالشباب بمختلف المجالات .

‏‎من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على الحفاوة, مثمناً توجيهاته السديدة التي ستكون عوناً له في النهوض بخدمات الفرع .