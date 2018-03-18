” كلهن تكميلي إلا أنتي قرض أساسي ” .. المغازلة حسب الاختصاص تشعل ” تويتر “
دشن المغردون، اليوم الأحد، وسم فكاهي جديد؛ يتحدث عن المغازلة بشكل لافت؛ حيث طالب الوسم المتابعين بالمغازلة حسب الاختصاص.
وشهد وسم ” غازل حسب اختصاصك ” تفاعل كبير من قبل المغردين حيث اتسمت التغريدات بالسخرية والفكاهة.
ورصدت ” صدى ” عدد من التغريدات التي نشرها المتابعين عبر الوسم، والتي جاءت كالتالي:
قال أحد المتابعين الذي يبدو أنه مختص في أحد البنوك: ” كلهم تكميلي إلا أنتي قرض أساسي ههههههه تجي وإلا ” ، بينما أضاف أخر يبدو كمبرمج: ” كلهم برمجه بس انت اللغه ” .
وتابع أخر: ” كلهم ايرادات وانت ميزانية عمومية ” ، وغرد متابع أخر : ” – بغزل هندسي: كلهن تفاضل الا انتي تكامل ” .
واستكمل أخر: ” دستوري انت فـ كيف لي ان اسمح للقوانين واللوائح العادية بأن تعلو عليك ” .
وأضاف مغرد أخر: ” كلهم جهاز عصبي طرفي إلا أنتي جهاز عصبي مركزي، كلهم أربطة إلا أنتي وتر ” .
سـارونھَہّ[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة
عقول ناقصه وفارغه نسال الله السلامه..لاتعليق🌹
( ابوفهد ) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6544 ] نشر منذ 1 ساعة
الفاضي يعمل قاضي
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 299 ] نشر منذ 36 دقيقة
جيل مادري وش يبي الله لا يبلانا
ونا من عندي بقول دامي كنت أكد على ددتسني اقول
كلهم سيارات الا أنتي الشارع ولو مانتي مامشت السيارات
اقول قم بس قم
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 27 دقيقة
موضوع مال امه داعي، لو مانشرتوه كان افضل
الحربي[ عدد التعليقات: 612 ] نشر منذ 23 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، مَع بَالِغ الْحُزْن والأسى ؛ لازال الليبراليون liberals الخبيثون والخبيثات 🔥🔥🔥
يواصلون المهامّ الّتي أوكلتها إياهم سيّدة الْكُفْر والدعارة 🔥 أمريكا العاهرة اللعينة وَهِي غسل أدمغة
مواطني ومواطنات 🌹 بِلَاد الحرمين الشريفين 🌹
نعم إنها غسل الأدمغة ⬅️ Mind Laundering ➡️ لذَلك وبناءً عَلَيْه:
يَجِب البُعد كلّ البُعد عَن هَذِه المستنقعات والوحول البشريّة القذرة النتنة الكريهة وعدم القرب مِنْهَا
أو الخوض فِيهَا ؛ وتذكروا دوماً ماحييتم أن الطّريق إلى الجنّة محفوف بالأشواك 👀🔎☝️☝️
مع وافر المحبة .
غير معروف[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 17 دقيقة
تفاهه ماتستحق
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5953 ] نشر منذ 8 دقائق
عقول ناقصه وفارغه نسال الله السلامه..لاتعليق