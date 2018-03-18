” كلهن تكميلي إلا أنتي قرض أساسي ” .. المغازلة حسب الاختصاص تشعل ” تويتر “

علي القحطاني(صدى):

دشن المغردون، اليوم الأحد، وسم فكاهي جديد؛ يتحدث عن المغازلة بشكل لافت؛ حيث طالب الوسم المتابعين بالمغازلة حسب الاختصاص.

وشهد وسم ” غازل حسب اختصاصك ” تفاعل كبير من قبل المغردين حيث اتسمت التغريدات بالسخرية والفكاهة.

ورصدت ” صدى ” عدد من التغريدات التي نشرها المتابعين عبر الوسم، والتي جاءت كالتالي:

قال أحد المتابعين الذي يبدو أنه مختص في أحد البنوك: ” كلهم تكميلي إلا أنتي قرض أساسي ههههههه تجي وإلا ” ، بينما أضاف أخر يبدو كمبرمج: ” كلهم برمجه بس انت اللغه ” .

وتابع أخر: ” كلهم ايرادات وانت ميزانية عمومية ” ، وغرد متابع أخر : ” – بغزل هندسي: كلهن تفاضل الا انتي تكامل ” .

واستكمل أخر: ” دستوري انت فـ كيف لي ان اسمح للقوانين واللوائح العادية بأن تعلو عليك ” .

وأضاف مغرد أخر: ” كلهم جهاز عصبي طرفي إلا أنتي جهاز عصبي مركزي، كلهم أربطة إلا أنتي وتر ” .