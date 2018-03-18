بالصورة.. سيرين عبدالنور تضع مولودها الثاني

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمولودها الثاني ، من داخل المستشفى بلبنان .

وعلقت سيرين على الصورة قائلة: ” نشكر الله ” ، ولاقت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين قاموا بدورهم بتهنئتها، متمنين لمولودها ان يحميه الله ويرعاه.

الجدير ذكره ان سيرين عبد النور اختارت له اسم كريستيانو، وكانت قد نشرت مؤخرا صورا من تحضيراتها لاستقباله، تظهر تذكارات مميزة خصصتها له، وهي عبارة عن وعاء زجاجي صغير يتضمن الحلوى.