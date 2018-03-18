الكشف عن ” سوبارو فورستر 2019 ” بمعرض نيويورك

عادل الحربي(صدى):

بعد تحديثها بشكل طفيف كموديل عام 2018 ، تتخلى سوبارو أخيرا عن الجيل الرابع من فورستر فقط لاستبدالها بنموذج جديد تماما. وقد تم الإعلان عن تقديم السيارة في معرض نيويورك للسيارات لعام 2018 ، وسيتم تقديمه خلال اليوم الأول للمعرض في جناح العلامة التجارية ، بعد خطاب سيلقيه تاكيشي تاشيموري ، نائب الرئيس التنفيذي للشركة .

ولم يتم تقديم صورة رسمية للسيارة , ومع ذلك ، لاحظنا التصميم الخلفي الجديد على شكل C ، والذي يمتد إلى الباب الخلفي واضافة شعارات فورستر على الجزء الخلفي. ولا يعرف أي شيء آخر عن الجيل القادم من سيارات الدفع الرباعي حتى الآن ، ولكن يعتقد أنه سيعتمد على منصة سوبارو العالمية (SGP) ، والتي يتم مشاركتها مع أحدث نسخ امبريزا.

وستأتي السيارة بمقصورة أكثر اتساعاً ورحابة ويجب أن يكون المحرك محرك بوكسر من أربع أسطوانات ، مع ناقل الحركة CVT لتوجيه القوة إلى نظام دفع كلي. وفي أماكن أخرى ، يتوقع تقديم ميزات مساعدة للقيادة مثل المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية ، المرايا الجانبية بخاصية التسخين ، نظام الصوت الراقي ، الدخول والخروج بدون مفتاح ، اللمسات الجلدية ونظام المعلومات والترفيه الجديد.

وستصل سوبارو فورستر 2019 إلى صالات عرض في جميع أنحاء الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام ، ومن المتوقع أن يكون سعرها أكثر تكلفة من سابقتها ، والتي تبدأ من 22.795 دولارًا.