الخطيب: صفقات آل الشيخ جلبت للأهلي 800 ألف دولار

نواف السالم(صدى):

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، والرئيس الشرفي للنادي.

وقال: ” تركي آل الشيخ محب للأهلي، الرجل وضع مبالغ مالية كبيرة داخل النادي والقيمة المالية لإعارات اللاعبين زادت الضعف من خلاله، بجانب مساهمته في الاتفاق على بعض المباريات الودية التي خاضها الأهلي مؤخراً، والتي دعمت خزينة النادي بنحو 800 ألف دولار ” .

وكشف ” الخطيب ” على هامش احتفالية النادي الأهلي التي تقام تحت اسم ” عائلة الأهلي تكرم الأساطير ” ، و ” الأهلي ينطلق ” ، عن العديد من المشاريع المستقبلية بالنادي.

وأضاف أن الإستاد الجديد للأهلي المزمع إنشاءه قريباً، سيتكلف بين 5 و7 مليارات جنيه.

وأوضح: ” تم توقيع 4 عقود مع شركات مصرية وأجنبية للعمل في الإستاد، وقريباً سنختار قطعة الأرض التي ستقام عليها المشروع ” ، مضيفًا ” اجتمعت مع مسؤولين كبار في الرياض والإمارات، ووجدت مستثمرين سعوديين وإماراتيين ومصريين مستعدين للمشاركة ” .