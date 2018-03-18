إغلاق 440 محطة وقود مخالفة بالطرق الإقليمية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت إحصائية عن إغلاق ما يقرب من 440 محطة وقود بالطرق الإقليمية من إجمالي 1219 محطة قائمة على هذه الطرق؛ وضلك لمخالفاة اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة.

وأوضحت الإحصائية أنه تم إغلاق 246 محطة بشكل كلي؛ لعدم تحقيق اشتراطات بناء المصلى ودورات المياه، بينما تم إغلاق 138 محطة بشكل جزئي؛ لوجود مخالفات في مرافق المحطة.

وأضافت أنه تم إغلاق 56 محطة واقعة في نطاق 25 كلم؛ لعدم تعاقدها مع الشركات المؤهلة من قبل الوزارة، أو لم تحصل على التأهيل من خلال تطبيق معايير التأهيل المعتمدة خلال فترة المهلة التي تم منحها للمحطات لإكمال برامج التحسين.