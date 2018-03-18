أنجلينا جولي تتحدث بجرأة عن نفسها

نورة الشهري(صدى):

صرحت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن فكرة تقدمها في السن، وتغير ملامحها وشكل جسدها، وأن هذا الشيء بالعكس لا يسبب لها أي مشاكل أو قلق نفسي .

حيث قالت : ” أؤمن بجملة..أنا أعيش إذا أنا أكبر سنًا..، أرى نفسي أتقدم في السن، وأنا أحب ذلك لأنه يعني أنني على قيد الحياة “.

ويبدو أن النجمة العالمية أنجلينا جولي لا تستطيع العيش بدون رجل في حياتها، فبرغم التأكيد على أنها لن تتزوج مرة أخرى، إلا أن هناك أقاويل انتشرت حول علاقتها برجل أعمال بريطاني ثري.

كما أكدت التقارير أن الممثلة مستعدة للزواج للمرة الرابعة، لكن موقع Gossip Cop قد فضح هذا الإدعاء بشكل حصري، حيث أكد الموقع أن نفي جولي حول الزواج مرة أخرى خطأ تمامًا.