بالصور.. رفع مخلفات البناء واللوحات الدعائية العشوائية بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

واصلت أمانة محافظة الطائف، اليوم الأحد، أعمالها في إزالة المشوهات البصرية والكتابات العشوائية من شوارع المحافظة، حيث شنت حملة لإزالة اللوحات الدعائية العشوائية بالسيل الكبير.

وقامت أمانة الطائف، برفع أنقاض ومخلفات البناء في عدد من البرحات بشمال وشمال شرق المحافظة، وذلك وفقًا لما ذكرته الأمانة، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

فيما أكدت الأمانة، دعمها جهود صيانة وتشغيل دورات المياه العامة، في الشوارع والحدائق والمواقع السياحية بالمحافظة.