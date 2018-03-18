بالفيديو.. دهس طالبة بجامعة الإمام أثناء عبورها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح الازدحام أمام جامعة الإمام؛ حيث تم دهس طالبة بالجامعة أثناء عبورها الطريق بين الجامعة ومجمع ” بنده ” التجاري.
وناشد مغردون الجهات المعنية سرعة تنفيذ جسر للمشاة، للحد من هذه الحوادث؛ مؤكدين أن الجسر سيؤدي إلى التقليل من الزحام الموجود عند خروج الطالبات؛ والذي بدوره سيعمل على ألا تتكرر تلك المآسي.
#حادث_دهس_فتاه_جامعه_الامام
للمرة الألف ننادي بـ #جسر_مشاه
للحد من هذه الحوادث (عبر @zidankkzidan)
نتمنى من الجهات المعنية سرعة تنفيذ الجسر حتى لا تتكرر المآسي، وحال تنفيذ الجسر سيتم التقليل من الزحام الموجود حال خروج الطالبات. pic.twitter.com/Mxiz2jgWXF
— طرق الرياض (@Ruh_Rd) ١٨ مارس، ٢٠١٨
سعد[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحل الوحيد والمناسب في تنفيذ جسر المشاة بأسرع وقت ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27686 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي ثالث حالة دهس لطالبة
خلال الأسبوع ذا
وش سالفة تكرار الأشياء
لاصار شي
تكرر طوال الشهر
ماس كهربائي فمدرسة
وفجأة عمت الألتماسات الكهربائية جميع المدارس
حادث معلمات
وفجأة كل يوم حوادث معلمات
حادث طفل سقط فحفرة صرف صحي
وخذلك شهر ولا شهرين
كلهم طاحوا بحفر صرف صحي
ووووو
حد يفهمني وش صاير🤔