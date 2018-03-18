بالفيديو.. دهس طالبة بجامعة الإمام أثناء عبورها

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح الازدحام أمام جامعة الإمام؛ حيث تم دهس طالبة بالجامعة أثناء عبورها الطريق بين الجامعة ومجمع ” بنده ” التجاري.

وناشد مغردون الجهات المعنية سرعة تنفيذ جسر للمشاة، للحد من هذه الحوادث؛ مؤكدين أن الجسر سيؤدي إلى التقليل من الزحام الموجود عند خروج الطالبات؛ والذي بدوره سيعمل على ألا تتكرر تلك المآسي.