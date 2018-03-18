بالفيديو.. تفاصيل فعاليات مزاد ” معن الصانع ” الأول بالمنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

تبدأ اليوم فعاليات انطلاق المزاد الأول لأملاك رجل الأعمال ” معن الصانع ” وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، اليوم الأحد، ولمدة خمسة أيام، الذي تم تخصيصه لبيع السيارات والمعدات التي يتجاوز عددها 900 شاحنة وحافلة وسيارة ومعدة ثقيلة.

جاء مزاد ” معن الصانع ” الأول، الذي يستمر لمدة خمسة أيام، في موقع مركز سعد الصناعي في المنطقة الشرقية، حيث أشار ” تكتل إتقان ” ، في بيانٍ له، إلى أن دائرة التنفيذ المشتركة بمحكمة التنفيذ في الخبر، قد اطلعت على كافة الاستعدادات لتنفيذ هذا المزاد، حيث أشرفت على كل أعمال تجهيز الموقع المُعد للمزاد.

ويبدأ مزاد ” معن الصانع ” في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم، ويستمر بقية الأيام حتى يوم الخميس على فترتين، الأولى تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، والفترة الثانية تبدأ من الساعة الثانية حتى صلاة المغرب.

ولفت ” التكتل ” ، إلى أن تقدم عددًا كبيرًا من الراغبين في المزايدة، بطلبات الدخول إلى مزاد ” معن الصانع ” ، معلنًا عن توقعاته بأن يشهد المزاد مشاركة الشركات والمؤسسات والمستثمرين المحليين والخليجيين الذين لديهم أنشطة تجارية ذات علاقة، فضلًا عن العديد من معارض السيارات بمُختلف مناطق المملكة، ومشاركة عدد كبير من الأفراد.

وذكرت إدارة ” تكتل إتقان ” : أن مزاد ” معن الصانع ” سيتم على أكثر من 300 سيارة متنوعة ” سيارات سيدان، بيك أب، سيارات إسعاف، سيارات الجولف ” تحمل علامات تجارية مختلفة، كما سيتم بيع 50 من ” الدينات ” الخاصة بنقل البضائع والنفايات.

وأورد التكتل ف بيانه، أنه سيتم عرض 150 حافلة كبيرة للبيع في مزاد اليوم بسعة ” 50 و30 ” راكب، بالإضافة لبيع مقطورات تشمل مجموعة لوابد هيدروليك متعددة ولوبد بمحمولات عالية سطحات طويلة، وأخرى لنقل السيارات، إلى جانب مجموعة من البرادات بأحجام مختلفة، وصهاريج لنقل الوقود والمياه والصرف الصحي، وصناديق قلابات.

فيما ستشهد فعاليات مزاد ” معن الصانع ” اليوم، بيع ما يزيد على 140 شاحنة مرسيدس ” أكتروس، عادي، دفاع مدني، تانكي ماء، سكس قلاب، شاحنة حاوية ” ، وسيتم كذلك بيع معدات من أنواع وموديلات مختلفة، إضافة إلى مولدات ومحولات كهربائية، ومكائن ومولدات موتير وآليات متعددة، و ” كرينات ” لكل الأعمال الإنشائية، ومعدات إنشائية لجميع المهام، ومجموعة ” شيول ” متنوعة، وحفارات أحجام مختلفة، فضلًا عن مجموعة رافعات شوكية، وعديد من المعدات الأخرى.

كما كشف ” التكتل ” ، عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال المستثمرين في مركز سعد الصناعي – الواقع على طريق بقيق العام باتجاه الظهران بعد كوبري الصناعية – منذ وقت مبكر، حيث تم الانتهاء من توزيع وترتيب وسحب المعدات والسيارات والباصات التابعة لرجل الأعمال ” معن الصانع” وشركة سعد للتجارة والمقاولات في موقع بقيق، بمجهود فريق عمل متكامل من مشرفين وأيد عاملة متخصصة في السحب والميكانيكا والكهرباء، وقيادة المعدات المتنوعة.

جدير بالذكر، أن العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قاموا بتدشين وسمًا بعنوان ” معن الصانع ” ، والذي انهالت عليه التعليقات ومقاطع الفيديو، التي ترصد استعدادات المزاد.