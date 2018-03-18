180 تربوية في احتفالية التوعية الإسلامية لتكريم الفائزات بالمسابقات الوزارية بمكة

تركية البدر(صدى):

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة التوعية الإسلامية اليوم الأحد الموافق 1 /7/1439هـ، حفلاً تكريمياً للفائزات في المسابقات الوزارية ومبادرة إدارة التوعية الإسلامية سؤدد الغد للعام الدراسي 1438 /1439هـ بقاعة الملك فهد رحمه الله بإدارة التعليم بالعزيزية وذلك برعاية مساعد المدير العام للشؤون التعليمية د. آمنة الغامدي وتحت إشراف مديرة إدارة التوعية الإسلامية مها قماش ومنسقة المسابقات والمبادرات بالإدارة أميرة السليماني ومشرفات إدارة التوعية وبحضور 180 تربوية من قيادات وطالبات تعليم مكة.

من جانبها، قدمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية د. آمنة الغامدي كلمة أشادت فيها بطالبات تعليم مكة بجميع المراحل اللاتي يستبشر بهن وبعقولهن النيرة خيراً، فقد أبرزن مخرجات رائعة ومميزة تحسب لهن أظهرهن خلالها ثقتهن بأنفسهن وثبات القيم المتأصلة بهن، شاكرة إدارة التوعية الإسلامية الموجهة للطالبات نحو تحقيق الأهداف والمناشط المثرية للقيم والعقول لتكوين شخصيات متزنة هادفة، منوهةً على جهد مديرات المكاتب الواضح لإبراز جهود ومنجزات الطالبات من خلال مشاريعهن الراقية داعيةً للجميع بالتوفيق والسداد وأن يحصلن على المراكز العليا بإذن الله في جميع المناشط سواء على مستوى الوزارة أو مكاتب التعليم.

كما ألقت مديرة إدارة التوعية الإسلامية مها قماش كلمة بدأتها مرحبةً بالحضور في هذا المحفل البهيج الذي تزامن مع اكتمال العقد وانتهاء المطاف حيث مر عام حافل بالجد والاجتهاد الكل يسعى ويقدم من أجل الطالبات فهن ذخر مكة طالبات العلم والهدى، مقدمة الشكر الجزيل لمساعدة المدير العام للشؤون التعليمية د. آمنة الغامدي التي لاتألوا جهداً بدعم كل من يحتاجها وتحفيزهم نحو الأفضل، كذلك وافر الشكر لمشرفات إدارة التوعية داعيةً لهن بالتوفيق والسداد والأجر العظيم على كل ما قدمنه وما زلن يقدمنه، والشكر موصول لمديرات الإدارات اللاتي لبين الدعوة وحضرن هذا المحفل الذي تتوج فيه الفائزات بعد أن حصدن نتاج ابداعهن وموهبتهن من القاء وحوار ومشاريع منوعة سيقمن باستعراضه أمام الملأ ، داعيةً لهن بالتوفيق والنجاح ومتمنيةً أن يكون اللقاء ماتع في كل ما يسمع ويُرى‪ .‬

استهل الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم تلاه أنشودة ترحيبية مُقدمة من ابتدائية تحفيظ القرآن الثالثة وأنشودة ما ننكسر شارك بها طالبات الابتدائية الرابعة.

فيما قُدمت عُروض خاصة لمشاريع مسابقة سؤدد الغد التي تناولت مجالات مختلفة منها، الإلقاء الجيد للندوات والمحاضرات والبرامج الحوارية التوعوية والدورات التدريبية الموجهة توعوياً، الإخراج التقني المميز لبرامج التوعية، والمشاركات المجتمعية الداعمة للتوعية الإسلامية. كما تم عرض نماذج منوعة لهذه المشاريع نال المركز الأول فيها الطالبة معاني علوي من الثانوية ٣٥ مقررات بمكتب تعليم الشمال والتي أعدت فيديو رقمي عن السمات الوراثية( ‪dna‬)، ومن مكتب تعليم جنوب مكة غدي الزهراني بالابتدائية ١١٩ والتي تناولت الاستراتيجيات الثلاث للنجاح .

كما قدمت الطالبة وجدان المشدلي من الثانوية السابعة موضوعاً عنوانه (حسن الظن بالله) كيف يكون ؟ وأسبابه، وثماره كما قدمت الطالبة رميسة محمد حسين فقير من المتوسطة الخامسة بمكتب وسط مكة بتناول شرح اسماء الله الحسنى ومن مكتب شرق مكة قدمت الطالبة شيماء قاسم عرضاً عن ( الحياء والعفاف) فيما شارك مكتب الجموم من خلال الطالبة ندى الزهراني بالمتوسطة الأولى بدورة تدريبية عن الثقة بالنفس من خلال احترام الذات والشعور بالرضا وتحقيق الأهداف ، كما شارك مكتب تعليم بحرة من خلال الطالبة روان العيسى من ثانوية بحرة المجاهدين الأولى التي قدمت دورة تدريبية عنوانها (معالجة الخطأ في صفة الوضوء‪.(‬

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تبع ذلك أيضا تقديم عروض للطالبات الفائزات بالمركز الثاني حيثُ قدمت الطالبة ريما آل عوام من المتوسطة( ٧٥ ) موضوع عنوانه (كونوا ربانيين) كما فاز مكتب غرب مكة عن مشاركة للطالبة غلا السعدي من ابتدائية دوحة النور والتي تناولت موضوع (لا أبرح حتى أبلغ) والطالبة أسماء عياش بالثانوية( ٢١) من مكتب جنوب مكة قدمت في عرضها دورةً تدريبيةً لفئة الصم والبكم بالمدرسة ومن مكتب شرق مكة بالثانوية السابعة عشر والطالبة فتحية محمد فلاته التي كانت مشاركتها بعنوان( لأنه الله ) كما قدمت الطالبة نورا حسين وزير من ثانوية النزهة بالجموم محاضرة بعنوان (فنون الدعوة إلى الله) .

وفي الختام تم تكريم الطالبات الفائزات بالمسابقات الوزارية لحفظ القرآن والسيرة والحديث والفائزات بمسابقة سؤدد الغد خلال مسيرة منظمة، كما كُرمت مديرات مكاتب التعليم بمنطقة مكة المكرمة ، وعلى نفس المسار حظي أيضاً قائدات المدارس ومسؤولات المصلى بالتكريم، وأخيراً تم تكريم مشرفات وإداريات إدارة التوعية الإسلامية على تلك الجهود المبذولة لإنجاح المسابقات والبرامج المنفذة .

