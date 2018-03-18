بالفيديو.. شاب يحاول الانتحار من أعلى هرم خوفو
أقدم شاب مصري على محاولة الانتحار من أعلى هرم خوفو الذي يعد من أحد عجائب الدنيا السبع ، وشرطة السياحة تتمكن من انقاذه .
وكان تلقى ضباط شرطة السياحة والآثار في مصر بلاغا من المواطنين بصعود شخص إلى أعلى هرم خوفو، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة.
وتبين أن الشاب صعد فوق باب هرم خوفو بنحو 10 أمتار، مهددا بالانتحار، وكان يتحدث في المحمول، والشرطة تنتظر في الأسفل وتحاول إقناعه بالنزول.
ونجحت القوات في إثنائه عن محاولة الانتحار والتعرف على مطالبه، التي تتمثل في استعادة مبلغ 60 ألف جنيه “شقى عمره” سرقت منه، حسب قوله.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27677 ] نشر منذ 1 ساعة
كذاب مابينتحر
الي بينتحر
ينتحر بدون صجه وأزعاج وتصوير
وشوفوني حنتحر
أتركوه وشوفو اشلون يكنسل وينزل من نفسه
سوداني قبل شوي نفس الشي
وشوفوا المقطع نزلته عندي بتويتر
مسوي بينتحر
يوم شاف الكهرباء مقطوعه
راح يتعلق بالأسلاك حقت الأعمده
نصيحة للمهايطية
إذا بتنتحر
صكر عليك فغرفة
وأكفت نفسك بنفسك وفارقنا
الحياة مستمرة بك ولا بدونك🤗🤗🤗