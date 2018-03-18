بالفيديو.. شاب يحاول الانتحار من أعلى هرم خوفو

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على محاولة الانتحار من أعلى هرم خوفو الذي يعد من أحد عجائب الدنيا السبع ، وشرطة السياحة تتمكن من انقاذه .

وكان تلقى ضباط شرطة السياحة والآثار في مصر بلاغا من المواطنين بصعود شخص إلى أعلى هرم خوفو، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة.

وتبين أن الشاب صعد فوق باب هرم خوفو بنحو 10 أمتار، مهددا بالانتحار، وكان يتحدث في المحمول، والشرطة تنتظر في الأسفل وتحاول إقناعه بالنزول.

ونجحت القوات في إثنائه عن محاولة الانتحار والتعرف على مطالبه، التي تتمثل في استعادة مبلغ 60 ألف جنيه “شقى عمره” سرقت منه، حسب قوله.