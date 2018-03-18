سياحة السفاري .. مستقبل واعد

في المفاهيم الإقتصادية البسيطة التي يبنى عليها هذا العلم الهام، هو كيفية إستغلال الأمثل للموارد و توظيفها لإيجاد رافد جديد من روافد الدخل، فكلما كان هذا المورد أكثر ندره كلما كان ذو قيمة أعلى. فيجب أن ننظر لكل ما هو حولنا على أنه مورد، حتى الصحراء .. نعم !! فكيف لنا أن نجعل هذه الصحراء مصدر دخل لدولتنا. فالأرض في المفاهيم الإقتصادية هو عامل إنتاج وهبتنا إياها الطبيعة التي من الممكن إستثمارها.

ففي ظل التوجه الحكومي لدعم السياحه، والإعتماد عليها كأحد العناصر الأساسية في رؤية 2030 و برنامج التحول الوطني 2020 وأحد أبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط . فإن سياحة السفاري و الرحلات البريه لإستكشاف هذه الصحاري الشاسعة من بلادي إحدى الخيارات السياحية التي يمكن إستثمارها.

لدينا العديد من المواقع الأثرية التي من الممكن إستثمارها. حيث بلغ عدد المواقع الأثرية 75 موقعاً أثرياً. كما تستهدف الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني زيادة المواقع الأثرية المؤهلة إلى 155 موقعاً أثرياً في 2030. فإن لهذه المواقع الأثرية أهمية بالغة في تنظيم رحلات السفاري و زيارة المواقع الأثرية التي يتمكن السائح من خلالها بالإستمتاع بالتخييم في الصحراء و رؤية الكثبان الرمليه بالإضافة إلى ركوب الجمال و الدرّاجات الهوائية. فمن أشهر المواقع الأثرية هي حافة العالم الواقعه بالقرب من مدينة الرياض ، بالإضافة إلى جبل قاره في الأحساء و العديد من المناطق البرية الاخرى. كما يمكننا الإستفادة من المحميات البرية المتعددة.

كما ان استئناف التأشيرات السياحية ينسجم مع أهداف وتطلعات الحكومة من أجل تنمية السياحة الوطنية، والترويج للوجهات والمقومات السياحية الطبيعية والتراثية والأثرية والثقافية التي تتميز بها المملكة . و التي من شأنها دعم سياحة السفاري التي تلقى إهتماماً واسعاً لدى السيّاح الأجانب .

فمن وجهة نظري البسيطه ، أعتقد أن هنالك فرصة إستثمارية في سياحة السفاري و تأسيس شركات مختصة لرحلات السفاري. كما أن الفرصة مواتي للشباب الذين لديهم إهتمامات في مجال السفاري و تحويل هواياتهم إلى إستثمار. كما يتميز هذا المجال على إمكانية سعودة العديد من المهام و الوظائف في رحلات السفاري من المرشد السياحي حتى قائد المركبه .

وأخيرًا، أعتقد أننا تأخرنا كثير في مجال السياحة التي من الممكن أن تخلق العديد من الوظائف التي من شأنها أن تقلل من البطاله. كما إنني أناشد الجهات المختصة أن تقدم الدعم و التسهيلات لمن أراد تأسيس شركات سياحية . و أن تقدم جميع المساعدات التي من شأنها ان تدعم هذا القطاع الهام .