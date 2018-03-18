تعليم مكة تدرب منسوبات مكتب الشمال على القيادة الآمنة‏⁧

تركية البدر(صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية البرنامج الوزاري ” قيادة آمنة ” ، نفذتها مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامةالمدرسية المدربة المركزية ناهية محارب العتيبي بمدارس الفضل الأهلية لمنسوبات مكتب تعليم الشمال.

وأبانت العتيبي أن القليل من الانتباه والدراية واتباع تعليمات السلامة أثناء القيادة تجنبك الحوادث وتحميك مع عائلتك من الأخطار, وتعود النسبة المرتفعة للحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية بحسب الإحصائيات السنوية التي تجريها الإدارة العامة للمرور، إلى قلة وعي السائقين ومخالفتهم للقوانين المرورية وقواعد الأمان، وعدم درايتهم بمجموعة من العوامل البسيطة التي تقلل من احتمال وقوع الحوادث المرورية إلى الحد الأدنى وهي: تفادي خطر قوة الطرد المركزية عند المنعطفات, ولتتمكن من تحقيق ذلك يجب عليك أولاً الانتباه إلى الإشارات التحذيرية التي تشير إلى وجود منعطف، أو الانتباه الدائم لملاحظة وجود منعطف بشكل مبكر, وبعدها يجب رفع الضغط عن دواسة الوقود لتخفيف السرعة بشكل تدريجي للوصول إلى السرعة التي تتناسب مع المنعطف, ثم إلزم أقصى اليمين إذا كان المنعطف يميني والعكس صحيح لتعادل تأثير قوة الطرد المركزية التي تدفع السيارة بالاتجاه المعاكس لاتجاه المنعطف ، الحفاظ على مسافة رد الفعل أو مسافة الأمان وترتبط المسافة اللازمة بسرعة السيارة وبالوقت الذي يستغرقه السائق لكي ينتبه ويقرر ماذا يعمل ثم لينقل قدمه من دواسة الوقود إلى الفرامل, إن ردة الفعل العادية مقدرة بحوالي ثانية أو ثانيتين وتكون السيارة عندها قد قطعت مسافة 10 أمتار إذا كانت السرعة 36 كم في الساعة، و 20 متر إذك كانت السرعة 72 كم في الساعة، ويتم حساب المسافة التي يجب أن تترك كمسافة أمان عبر القيام بعملية حسابية بسيطة، وذلك بأخذ السرعة التي تسير بها السيارة، وحذف خانة الآحاد وضرب العدد المتبقي بالرقم 3، فإذا كانت السرعة 40 كم في الساعة تكون مسافة ردة الفعل اللازمة 4X3 = 12 متر، وإذا كانت السرعة 140 كم في الساعة تكون مسافة ردة الفعل اللازمة 14X3 = 42 متر.

كما شرحت الاستخدام الصحيح للفرملة، فيجب على السائق أن يخفف سرعة المركبة باكراً قبل الوصول إلى العائق وبذلك يحافظ على الفرامل، ويقلل من احتمال وقوع الحوادث, أما في الحالات الطارئة فمن المهم جداً الضغط عل دواسة الفرامل بشكل تدريجي ومتصاعد، وذلك لتجنب انغلاق العجلات، وخصوصاً إذا كانت السيارة غير مزودة بمانع انغلاق ABS، ومن الضروري أيضاً تخفيف ضغط الفرملة بأسرع وقت ومعاودة الضغط على دفعات ويفضل الانتقال إلى سرعة أدنى مع الضغط على الفرامل مما يساعد على لجم اندفاع المركبة.

واستعمال أحزمة الأمان بطريقة جيدة وفعالة, فيجب التأكد من عدم تشابك الأحزمة, وإقفالها بصورة صحيحة, ويجب التأكد بشكل دوري من عدم صدأ نقاط التثبيت و شدها بقوة وبشكل مفاجئ للتأكد من جاهزيتها، ولابد من مساند الرأس لحماية العنق, عند تعرض السيارة لصدمات خلفية يرتد الرأس بقوة وعنف للخلف، مما قد يؤدي إلى أن تنكسر إحدى فقرات العمود الفقري أو التواء الرقبة, فمن الضروري تثبيت مساند الرأس بحيث تأتي في وسط الرأس خلف الأذنين و عدم التكلم على الهاتف أثناء القيادة, فالكلام على الهاتف يشتت تركيزك مما يرفع نسبة احتمال حدوث اصطدام مع عدم القيادة عندما تكون مرهق وتشعر بالنعاس أو كنت تناولت عقاقير طبية تسبب النعاس و الاستراحة الدورية أثناء القيادة لفترات طويلة، فالسفر الطويل يؤدي إلى إرهاق السائق، فيجب على السائق التوقف عند الشعور بالتعب والنعاس ليأخذ قيلولة لمدة 30 دقيقة في السيارة، ويساعد ذلك على العودة للقيادة بنشاط أكبر.