رونالدو: أنا الأفضل ولا يقارن أحد بي
أكد نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، على أنه لن يأتي أحد مثله، ولا يمكن أن يتم مقارنته بأحد.
وقال الدون : ” عندما بدأت اللعب في مانشستر يونايتد لم أجد من يمتلك موهبتي وإصراري وقدراتي ومبادئي الكروية.. لن يتمكن أحد من مقارنة نفسه بي. ولن يكون هناك كريستيانو رونالدو آخر”.
وتابع : ” في البداية كنت أحلم بأن أكون أفضل لاعب في العالم. قلت هذا لأصدقائي وكانوا ينظرون إلي ولسان حالهم يقول: ماذا تقول؟ “، موضحًا أنه في النهاية استطاع أن يكون الأفضل.
فيصل[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 12 دقيقة
مغرور وشايف نفسه ليون ميسي ومحمد صلاح في الوقت الحالي افضل من بكثير