رونالدو: أنا الأفضل ولا يقارن أحد بي

طلال الغامدي(صدى):

أكد نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، على أنه لن يأتي أحد مثله، ولا يمكن أن يتم مقارنته بأحد.

وقال الدون : ” عندما بدأت اللعب في مانشستر يونايتد لم أجد من يمتلك موهبتي وإصراري وقدراتي ومبادئي الكروية.. لن يتمكن أحد من مقارنة نفسه بي. ولن يكون هناك كريستيانو رونالدو آخر”.

وتابع : ” في البداية كنت أحلم بأن أكون أفضل لاعب في العالم. قلت هذا لأصدقائي وكانوا ينظرون إلي ولسان حالهم يقول: ماذا تقول؟ “، موضحًا أنه في النهاية استطاع أن يكون الأفضل.