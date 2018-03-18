“محمد بن سلمان” ملهم التاريخ والآجيال

نعم المتأمل للوضع الحالي وما يحدث من ولي عهدنا صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان عراب الرؤية وما يؤكده الجميع بأن نجاح المملكة العربية السعودية هو نجاح للعرب، ورؤية التجديد والوسطية تضيف إلى زخم الدور الذي تؤديه مملكتنا وتعززه” يجعلنا نعتز ونفخر ونكتب للتاريخ ما حدث وما سيحدث من ملهم التاريخ ومعلم الأجيال أميرنا أمير الشباب أمير الإبداع كما يحلو لي أن اسميه حيث كانت زيارة ولي عهدنا التاريخية لمصر الشقيقة والمملكة المتحده في أول زيارةرسمية قام بهاصاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الدفاع بزيارة جمهورية مصر تعتبربالفعل زيارة تاريخية فقد استقبلت طائرته عندما دخل المجال الجوي المصري طائرات مصرية حربية استقبال حافل يليق بالملوك وما حققته تلك الزيارة من أهداف سامية بين البلدين وما قام به من زيارة لدار الإوبرا ليؤكد ما وصلت إليه دولتنا من تطور ونمو اضافة الى الأتفاقيات الكثيرة التي تم توقيعها للتعاون بين البلدين والتي تهدف إلى تنشيط السياحة في المنطقة وأيضا مكافحة الإرهاب فهي دول تبني بيد وتحارب بيد أخرى بينما دول محور الشر تنشر الدمار والخراب في المنطقة وتسعى إلى تفتيت الدول وتقسيمها تمهيدا لابتلاعها ولكن سوف تفشل كل مشاريعهم ومخططاتهم كما قال تعالى (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) وسوف يكون مستقبل المنطقة أفضل وأجمل إذا كانت العلاقات بين مصر والسعودية متميزة واستراتيجية الى جانب ذلك كانت الزيارة الى بريطانيا وما احدثته من احتفاء كبير من قبل البريطانيين حيث يكتب ولى عهدنا للتاريخ وللأجيال ما يفعلة العظماء وما يحدثه التغيير لدى العالم وتعتبر هذه الزيارةهي الأولى لبريطانيا منذ أصبح وليا للعهد.حيث شهدت الزيارة لقاء بالحكومة البريطانية وبحث عدد من الملفات المشتركة والمتعلقة بتعزيز العلاقات بين السعودية وبريطانيا ، كذلك مناقشة الملفات الخاصة بأمن واستقرار المنطقة، والتحديات التي تواجه الدول في الفترةالحالية.

كما تم التأكيد على قوة وخصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين ، وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن أهمية تدعيم أواصر هذه العلاقات على كافة الأصعدة بما يسهم في تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب.لله درك يا محمد الإبداع والتميز. نظره ثاقبة وحكمة واضحة لمستبقل السعودية واجيالها نعم امالك وامانيك بعيدة المدى لن يعرفها الجميع الابعد ما تتضح على أرض الواقع اننا ننظر بتفاؤل الى مستقبل بلادنا وأجيالنا لقد ضربت أروع المثل في افعالك منذ ولايتك للعهد والآن بزيارتك تؤكد حرص القيادة على الاهتمام الداخلي والخارجي للدولة والبناء الفعال للمستقبل ختاما ندعوا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأن يحقق الرقي والتطور للمملكة العربية السعودية نعم المواطنة ظهرت بأفعالك قبل اقوالك وما أجملها من مواطنة يعتز بها الجيل القادم جميل أن تتجلى جميع صفات المواطنة الصالحة في الأجيال وهي الانتماء إلى الوطن، والولاء له، والاعتزاز به والإسهام في بنائه وتقدمه ونحن نقول أنت يا مملكتنا تاج على رؤوسنا، وأنت الهوى المتغلغل في أعماق أفئدتنا، فليس في القلب والفؤاد شيء إلا حب هذه الأرض الطاهرة ، نعم الوطن هو أَجمَلُ قَصِيدَةُ شِعِرٍ فِي دِيوَانِ الكَوَنِ. وأكرر دائماً (دمت يا وطني شامخاً).