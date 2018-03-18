بالصور.. ” رؤية الموارد الذاتية ” ورشة عمل بـ ” صحة الرياض “

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري، نظمت إدارة الموارد الذاتية بصحة الرياض مؤخرا ورشة عمل بعنوان رؤية الموارد الذاتية بصحة الرياض لعام 2018.

وشهدت ورشة العمل التي اقيمت في فندق نوفتيل العنود تكريم افضل سبعة مستشفيات في تنمية الايرادات في الاعوام السابقة، حيث حقق المركز الاول المختبر الاقليمي وحقق المركز الثاني مستشفى وثيلان والمركز الثالث مستشفى عفيف وحقق المركز الرابع مستشفى الإيمان العام والخامس مستشفى تمير والمركز السادس مستشفى اليمامة وحقق المركز السابع مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتستهدف ورشة العمل مديري الموارد الذاتية والمحاسبين في مستشفيات منطقة الرياض وأطباء الضمان الصحي وفنيي متابعة المرضى بهدف رفع الكفاءة وضبط الاجراءات وشرح المفاهيم الحديثة في عملية التحول المالي وذلك ضمن برامج صحة الرياض لعملية التحول وتوجه الوزارة لخصخصة القطاع الصحي.

وبدأت الورشة بكلمة لمدير ادارة الموراد الذاتية أ. رياض العنزي رحب فيها بالحضور وحثهم على رفع ايراد دخل الموارد الذاتية لتواكب رؤية 2030 وذلك بدعم لا محدود من مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري.

وبدئت فعاليات الورشةبمحاضرة لرئيس قسم الخدمات الصحية بمقابل الاستاذ عامر العتيبي.

قدم عرض مرئي عن نمو ايرادات الموارد الذاتية بصحة الرياض لعام 2017 ودورها في انجازات الموافق الصحية.

من جانب اخر قدم الاستاذ ايمن الجهني رئيس قسم المراجعة والتدقيق محاضرة عن البدء بالعمل على تفعيل النماذج المستحدثه لبرنامج المراجعة الداخليه لفحص الإجراءات المالية بشكل دقيق ليضمن مخرجات ذات جودة عالية.

