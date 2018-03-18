جامعة الملك سعود تنظم الملتقى الأول لرعاية طلاب المنح الدراسية الثلاثاء القادم

تركية البدر(صدى):

تحتضن جامعة الملك سعود يوم الثلاثاء القادم 3 رجب 1439هـ الملتقى الأول للصندوق الخيري لرعاية طلاب المنح الدراسية بالجامعة، برعاية وحضور سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ كما سيشرّف الملتقى عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة.

وقد ثمّن مدير الجامعة د. بدران بن عبد الرحمن العمر رعاية سماحة مفتي المملكة للملتقى وتشريفه للجامعة ومنسوبيها وطلابها، كما عبّر عن تقديره للجهات المانحة للصندوق الخيري لرعاية طلاب المنح واهتمامها ببرامجه ومن بينها هذا الملتقى الذي تجتمع فيه الشخصيات الاعتبارية من علماء ومسؤولين ورجال أعمال، وكذلك المؤسسات ذات الاهتمام برعاية ودعم طلاب المنح الذين يعدون ركيزة أساساً في تكوين الجامعة.

بدوره ذكر وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية رئيس مجلس أمناء الصندوق الخيري د. محمد بن صالح النمي أن طلاب المنح يحضون باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ويجدون متابعة مستمرة من معالي وزير التعليم ومعالي مدير الجامعة، وهذا جزء من عناية المملكة بطلاب المنح القادمين من بلدان العالم الشقيقة والصديقة، ويأتي هذا الملتقى ليحقق أحد أهداف المنح الدراسية وهو ربط طلاب المنح بالعلماء الكبار في هذه البلاد، فضلاً عن كونه فرصة لتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع في دعم ورعاية هذه الفئة الغالية من طلاب الجامعة.

يُذكر أن الملتقى الذي يرعاه حصرياً صندوق موظفي سابك الخيري ( بِـر ) سيبدأ في الساعة (10.00) من صباح الثلاثاء 3 رجب 1439هـ في قاعة الشيخ حمد الجاسر ببهو الجامعة الرئيـس وينتهي في تمام الساعة ( 12.00 ) ظهراً، ويتضمن كلمةً لسماحة المفتي وأخرى لمعالي المدير وعرضاً مرئياً ومشهداً رمزياً لعدد من طلاب المنح، ويختتم بندوة حول عدد من القضايا التي تهم طلاب المنح يشرفها معالي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق وسعادة الدكتور سطام النمي مدير إدارة المنح الدراسية في وزارة التعليم ويديرها سعادة الدكتور خالد بن محمد الشنيبر المدير التنفيذي للصندوق، وقد دعيت إلى الملتقى العديد من الشخصيات والمؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة.