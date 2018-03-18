بالفيديو.. موقف مضحك لمدير سقط في الماء أثناء بروفة مشروعه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مضحك لمدير أحد المشاريع في الكويت سقط في الماء، أثناء بروفة تجريبية قبل الافتتاح الخاص بالمشروع.
وأوضح الفيديو، أصدقاء وزملاء المدير، يحاولون نصحه بطريقة التجديف الصحيحة في الماء حتى لا يسقط، ولكن أفلت زمام الأمور من يده لينقلب به القارب الصغير، وسط ضحكات الأشخاص الموجودون بالمكان.
#فيديو :
سقوط مدير احد المشاريع قام بها
بروفه قبل الإفتتاح ! pic.twitter.com/2WSsssqpb5
— صحيفة كويت أون لاين (@kwt0nline) ١٨ مارس، ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27677 ] نشر منذ 1 ساعة
راحت هيبتك يامدير
على العموم
نعيمآ🤣🤣🤣🤣🤣
رااايق[ عدد التعليقات: 4157 ] نشر منذ 1 ساعة
تحصل مع كبار المدراء *!! هههههههههههه