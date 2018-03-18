بالفيديو.. موقف مضحك لمدير سقط في الماء أثناء بروفة مشروعه

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مضحك لمدير أحد المشاريع في الكويت سقط في الماء، أثناء بروفة تجريبية قبل الافتتاح الخاص بالمشروع.

وأوضح الفيديو، أصدقاء وزملاء المدير، يحاولون نصحه بطريقة التجديف الصحيحة في الماء حتى لا يسقط، ولكن أفلت زمام الأمور من يده لينقلب به القارب الصغير، وسط ضحكات الأشخاص الموجودون بالمكان.