بالصور.. حرس الحدود يضبط 13 مهرباً بحوزتهم 305 كيلو حشيش خلال أسبوع

سعيد العجل(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود، اليوم الأحد، عن نجاح رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية ” جازان، عسير، نجران ” في القبض على 13 مهرباً خلال الفترة من ٢٣ وحتى ٢٩ /٦/ ١٤٣٩ هـ، بالإضافة إلى إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث في بيان له، أنه تم رصد المهربين قادمين من الأراضي اليمنية والتعامل معهم، مشيراً إلى أن منهم: 7 مهربين إثيوبي الجنسية و4 مهربين من الجنسية اليمنية، وشخص إرتيري الجنسية، ومواطن.

وأكد أنه تم ضبط بحوزتهم ٣٠٥٫٢ كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، لافتاً إلى أنه تم على الفور المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وشدَّد المتحدث الرسمي، على حرص وعزم رجال حرس الحدود في حماية حدود الوطن والتصدي بحزم لتهريب هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته، وأنهم عازمون على الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة بكافة أشكالها وأنواعها عبر الحدود.

