بالفيديو .. كلاب مفترسة تنهش جسد رجل

متابعات(صدى):

اعتدت 4 كلاب على أحد المارة، في هجوم مرعب، مزق فيه ونهشت جسد الرجل بعد أن حاصرته الكلاب.

وظهر ذلك في الفيديو الذي نشره موقع الفيديوهات الشهيرة ” لايف ليك “، حيث كان هناك مجموعة من الكلاب تهاجم رجلًا يسير بأحد الممرات، وتنهش جسده وتمزق ملابسه بينما يحاول الرجل مقاومة الكلاب المفترسة، ولكنه فشل في هذا الأمر.

وفي النهاية تمكن الرجل من الهروب من أنياب الكلاب، بعد أن جاء أحد الأشخاص وأنقذه وأبعد الكلاب عنه، بعد أن كادت تمزق جسده إلى أشلاء. هنا