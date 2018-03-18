4 جهات تتولى مهام حماية الأراضي الحكومية.. وإجراءات حاسمة ضد شخصيات اعتبارية

علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، أنه تم صدور توجيهات عليا لجهات أربع، تتولى مهام حماية الأراضي الحكومية من أي تعديات.

وأشار المصادر، إلى أن الجهات هي: وزارة المالية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، حيث ستعمل على رصد المواقع المعتدى عليها والرفع بها.

وأوضحت أنه تم صدور توجيهات أخرى لوزارة الشؤون البلدية والقروية، للعمل على وقف تعدي شخصيات اعتبارية على أراض حكومية في 3 مخططات شمال جدة، منبهة على تسليم الأراضي المعتدى عليها للأمانة.