” الابتسامة ” أهم ما يبحث عنه الرجل في وجهك

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية، أن الابتسامة مفتاح جذبك لأي رجل تريدينه، مهما بلغت المهمة صعبة أو مستحيلة، فلا يمكن لأي شريك أن يقاوم سحر الضحكة الجميلة التي تنعكس جاذبية وطاقة إيجابية بعيداً عن النكد أو التذمر.

فالرجل غالباً ما يبحث عن الروح المرحة التي تدخل في نفسه الضحكة، فيقع في غرامها بشكل جنوني ولا يمكنه مقاومتها، بغض النظر عن الشكل أو الشخصية.

فمهما كان الشكل مهماً، ليس بأهمية أن تكوني امرأة إيجابية في الحياة متفائلة تتحلين بروح التسامح والمرح وتعشقين أن تخوضي مغامرات الحياة، الغريبة والجميلة وتحاولين دائماً رؤية الخير بالآخرين والجيد بكل الأحداث التي تحصل في حياتك، بغض النظر عن صعوبتها أو بشاعتها.

بمعنى آخر، مفتاح الرجل ليس بأن تتأنقي دائماً، على الرغم من كونه أمراً بالغ الأهمية، لاسيما لناحية الألوان التي يحبّها الرجل عليك، أو في كيفية التصرف معه والتعاطي معه بتفهم شديد وصراحة مطلقة، بل أن تكوني السند المعنوي له، فتقومي بإدخال الابتسامة والسعادة الى حياته، خصوصاً في أوقات الشدة، فيشعر بالأمان معك والراحة المطلقة وبالتالي عدم القدرة على التخلي عنك على الإطلاق أو استبدالك بأي امرأة أخرى.