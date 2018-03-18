300 ألف صورة مؤثرة تروي حياة الملك عبد الله بمعرض كتاب الرياض

تركية البدر(صدى):

يُشارك مركز توثيق سيرة الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله -، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م للمرة الثانية على التوالي، بـ150 صورة مؤثرة لأحداث تاريخية وقعت في عهد الملك عبد الله؛ تسرد رحلة حياته منذ توليه مناصب في الدولة وحتى وفاته.

وقال ” مشعل السليمان ” أحد مُشرفي الجناح: ” يعرض المركز 300 ألف صورة تتحدث عن حياة الفقيد؛ بعضها تُعرض لأول مرة في المعرض، بالإضافة لمقاطع فيديو لأشخاص يتحدثون عن مواقف شخصية حدثت معهم في عهد الملك عبد الله،- رحمه الله – تُعرض لأول مرة،

وأضاف” السليمان ” : جديد إصدارات المركز؛ هو كتاب بعنوان ” التعددية لفكر الملك عبد الله – تغمّده الله بواسع رحمته-؛ ونسعى من خلال المركز الذي يُعتبر متخصص في الدراسات والبحوث، ويعد مبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، ليكون مصدراً معلوماتياً متكاملاً لكل الباحثين في سيرة الملك الراحل من تاريخيين وسياسيين أو وسائل الإعلام وعامة الشعب.

يُشار إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م، يستمر لليوم الخامس على التوالي،في استقبال زواره وكان قد افتتحه معالي وزير الثقافة والإعلام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، وحلّت دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف هذا العام.

ويشهد المعرض نحو 80 فعالية ثقافية تتنوع بين ورش عمل وندوات ثقافية وأدبية وأمسيات شعرية ومسرحيات وجلسات حوارية عن مجالات الكتب ومع عدد من المؤلفين، وكذلك عدد من الفعاليات المخصصة للطفل.