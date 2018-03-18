بالصور .. أم تتحدى التحذيرات الطبية وتنجب طفلا بعد طعنها في معدتها

متابعات(صدى):

تحدت أم تحذيرات الأطباء وأنجبت طفلتها، على الرغم من أن هذا الأمر قد كاد يتسبب في موتها، وذلك جراء وجود ندبة بمعدها خلفتها 5 طعنات سابقة.

حيث أُبلغ الأطباء الأم أن الندبة الموجودة في بطنها، يمكن أن تنفجر إذا خاطرت بالحمل في المستقبل، مما جعلها عرضة لخطر النزيف حتى الموت.

ولكن بعد أن اجتازت الأم الألم الذي عاشته مع زوجها السابق، وجدت الحب مجددًا مع رجل إطفاء يدعى ماثيو جليو، لتصر على الإنجاب مرة أخرى بالرغم من خطورة حالتها.

حيث كانت لورين في الأسابيع الأخيرة من الولادة عندما هاجمها زوجها السابق نيكولاس لينينج على عتبة بابها لأنها رفضت إجراء عملية إجهاض.

ولكن سجن زوجها السابق الذي يبلغ من العمر 30 عامًا حاليًا، لمدة 19 عاما بعد طعنه لورين 5 طعنات مميتة.

ونقلت بعدها إلى المستشفى في حالة خطرة، ولكنها اطمأنت على طفلتها حيث كانت لا تزال تنبض في أحشائها.