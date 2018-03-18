4 حيل تزيدك جاذبية وقوة أمام الآخرين

متابعات(صدى):

قالت خبيرة الاتيكيت والبروتوكول فيرا يمين ، انه من المهم جداً أن تتقن المرأة فن التصرف مع الاخرين خصوصاً عندما تنخرطين ضمن أي محيط كان، فمن شأن ذلك أن ينعكس انطباعاً جيداً وايجابياً حيالك يترجم في أمور عديدة، منها مهنية وأخرى عاطفية.

فعندما تتقنين فن التصرف من خلال لغة الجسد تكونين أضفت جاذبية وقوة على شخصيتك.

من هنا، تعرفك خبيرة الأتيكيت على 4 تصرفات تفرضها الاتيكيت عليك.

-صافحي الآخرين بحزم إذ يُعتبر الأشخاص ذوي المصافحة الضعيفة سلبيين وعديمي الثقة بأنفسهم. وبالتالي من المهم جداً أن تعززي ثقتك بنفسك أمام الاخرين وتقوي شخصيتك وتفرض حضورك واحترامك.

‎-احترمي المسافات، فالوقوف على مقربةٍ من الآخرين يجعلهم يشعرون بعدم الارتياح.

‎-لا تقفي وأنت تغطين جسمك بيديك، خصوصا أنها دلالة على أنّك متوتّرة وغير متأكد من نفسك وبالتالي ينعكس سلباً على صورتك الاجتماعية واحترام الاخرين لك.

-تجنّبي كتف اليدين أو وضعها في الجيب فهذا دليل على أنكِ منغلقة، علماً أنه من الضروري جداً ان تبرزي شخصية مرحة ومنفتحة لما من شأن ذلك أن يساعدك على توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية لديك.