بالفيديو.. المغربية هدى سعد تطرح أغنية جديدة بعد غياب طويل
طرحت الفنانة المغربية هدى سعد أغنية جديدة بعنوان ” بسلامة ” عبر قناتها الخاصة، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب، لانشغالها بإنجاب طفلها الأول وعائلتها، والأغنية من كلماتها وألحانها، وتوزيع محمد خلفاوي حسني.
مع العلم أن هدى، قد أصدرت منذ بدايتها 4 ألبومات، كتبت ولحنت عددًا كبيرًا من أغنياتها، حيث كان آخر الألبومات التي أصدرتها قبل غيابها هو ” السهرة ” ، من إنتاج شركة ” روتانا ” قبل أن تنفصل عنها.
والجدير بالذكر أن هدى الآن، تحضر لمجموعة من الأغنيات لطرحها الفترة المقبلة، و تتعاون في إحداها مع سفير الألحان الخليجية فايز السعيد.
رااايق[ عدد التعليقات: 4158 ] نشر منذ 1 ساعة
مزيانه بالزاف *!! خوش مطربه **!! ههههههههههههههههه
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تعرفين ليلي علي *!!!! ههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27686 ] نشر منذ 1 ساعة
يسسسسسسسسسسسعد أمهههها😍😍😍