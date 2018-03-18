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بالفيديو.. المغربية هدى سعد تطرح أغنية جديدة بعد غياب طويل

بالفيديو.. المغربية هدى سعد تطرح أغنية جديدة بعد غياب طويل
أماني الغامدي(صدى):

طرحت الفنانة المغربية هدى سعد أغنية جديدة بعنوان ” بسلامة ” عبر قناتها الخاصة، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب، لانشغالها بإنجاب طفلها الأول وعائلتها، والأغنية من كلماتها وألحانها، وتوزيع محمد خلفاوي حسني.

مع العلم أن هدى، قد أصدرت منذ بدايتها 4 ألبومات، كتبت ولحنت عددًا كبيرًا من أغنياتها، حيث كان آخر الألبومات التي أصدرتها قبل غيابها هو ” السهرة ” ، من إنتاج شركة ” روتانا ” قبل أن تنفصل عنها.

والجدير بالذكر أن هدى الآن، تحضر لمجموعة من الأغنيات لطرحها الفترة المقبلة، و تتعاون في إحداها مع سفير الألحان الخليجية فايز السعيد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4158 ] نشر منذ 1 ساعة

مزيانه بالزاف *!! خوش مطربه **!! ههههههههههههههههه
*
تعرفين ليلي علي *!!!! ههههههههههههههه

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