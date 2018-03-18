إمارة جازان توضح حقيقة استقبالها لـ ” طلبات وظائف ومساعدات مالية “

تركي السالم(صدى):

كشفت إمارة منطقة جازان، اليوم الأحد، حقيقة استقبالها لطلبات توظيف ومساعدات مالية، تعقيبًا منها على الرسائل التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

حيث أعلن علي بن موسى زعلة، المتحدث الرسمي لإمارة جازان، أن هذه الرسائل المجهولة تحمل في طياتها معلومات مغلوطة للتغرير بالمواطنين والمواطنات، مؤكدًا أن إمارة المنطقة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، لا علاقة لها بمثل هذه الأمور التي تحكمها إجراءات نظامية.

وأشار المتحدث باسم الإمارة، إلى أنه على الراغبين في الحصول على الوظائف والمساعدات، التقدم بطلباتهم مباشرة للجهات المختصة المتمثلة في وزارة الخدمة المدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة بمدينة جازان ومختلف المحافظات، وذلك لدراسة الحالات وإتخاذ ما يلزم حيالها حسب التعليمات.