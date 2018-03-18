سجين يقطع أسلاك كاميرا مراقبة لمشاهدة مباراته المفضلة

أبوظبي(صدى):

قضت محكمة رأس الخيمة الإماراتية بحبس شاب ستة أشهر بتهمة إتلاف ممتلكات السجن داخل مؤسسة عقابية إصلاحية تابعة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة .

وكانت رصدت كاميرات مراقبة في المؤسسة سجيناً بصحبة اثنين من زملائه، يحاولون قطع أسلاك خاصة بكاميرا مراقبة في السجن.

وعلى الفور، بدأت إدارة السجن التحقيق مع المتهمين الثلاثة، ومن ثم تحويلهم إلى دائرة النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها إلى المحكمة المختصة، حيث أنكر متهمان اثنان ما نُسب إليهما وصلتهما بالواقعة، في حين أكد زميلهم الثالث اقترافه جريمة إتلاف السلك دون معرفة زملائه الآخرين.

وبرر المتهم محاولته قطع أسلاك الكاميرا، بأنه كان يحاول ربط توصيلاتها بجهاز التلفاز الخاص بقاعة الموقوفين، ليتسنى له الاستمتاع بمشاهدة المباريات والبرامج الرياضية.