بالصور.. ضبط 27 مخالفا ومصادرة 3355 قطعة من البضائع بالخبر خلال أسبوع

نايف السالم(صدى):

تمكنت إدارة مراقبة الأسواق في بلدية محافظة الخبر، من ضبط 27 مخالف ومصادرة 3355 من البضائع المتنوعة من الباعة الجائلين، في المحافظة خلال أسبوع.

وأوضحت بلدية الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن من بين المواد المصادرة 2250 كرتون خضار و1105 قطعة بضائع متنوعة، كما تم حجز سيارة تستخدم في البيع الجائل.

ويأتي ذلك في إطار جهود البلدية في مراقبة الأسواق، ومنع وضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات اللازمة وتنفيذ اللوائح والأنظمة.