الصليب الأحمر يكشف الوضع الإنساني في سوريا.. ويؤكد: مأساوي

دمشق(صدى):

كشف الصليب الأحمر الدولي، اليوم الأحد، عن الوضع سوريا جراء الحرب الناشبة في مختلف مناطق البلاد، خاصة في غوطة دمشق الشرقية ومدين عفرين.

وأكد الصليب الأحمر أن الوضع في الغوطة الشرقية مأساوي، كما يوجد حاجات إنسانية ماسة في عفرين شمالي سوريا جراء النزوح الكبير من المنطقة.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية لمدنيي الغوطة الشرقية لا تزال غير كافية ولا توجد اتفاقات ثابتة مع الأطراف تضمن إيصال المساعدات يوميًا، كما تعتبر الممرات الإنسانية في الغوطة غير آمنة إجمالًا.

كما أشار إلى أن المدنيون خائفون ومختبئون في البيوت والملاجيء، حيث أصيب عشرات المدنيين خلال محاولتهم الخروج من الغوطة عبر الممرات الإنسانية، لافته إلى أنه يجب ضمان الحرية للخارجين من الغوطة ليحددوا وجهتهم.

وطالب الصليب الأحمر كافة الأطراف للسماح لهم بالوصول إلى المنطقة، قائلًا ” أولويتنا حماية المدنيين في الغوطة الشرقية لدمشق وتأمين مستلزماتهم الإنسانية، وسننسق مع الهلال الأحمر السوري لإخراج حالات طبية حرجة منها “.