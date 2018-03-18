حريق ضخم بمبنى تحت الإنشاء بمكة.. والدفاع المدني يباشر الحادث

نايف السالم(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني، في إخماد حريق اندلع في فناء بحي الخالدية، حيث اشتعلت النار في فناء ملاصق لمبنى تحت الإنشاء.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أن الإدارة تلقت بلاغاً في تمام الساعة الثانية عشر والدقيقة الخامسة والثلاثون من ظهر اليوم الأحد الموافق عن الحريق.

وأشار إلى المبنى كان يحتوي على مجموعة من الأخشاب و معدات البناء تقدر مساحته بـ400م ٢ ، مؤكداً أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماد دون حدوث أي إصابات في الأرواح، مضيفاً أن فريق التحقيق في الإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.