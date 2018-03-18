عقد ” السومة ” يتضمن شرط أصعب من الشرط الجزائي

ماجد محمد(صدى):

أوضح عبد العزيز المريسل الإعلامي، أن عقد المهاجم السوري للأهلي عمر السومه يحتوي على شرط أصعب من الشرط الجزائي.

وقال ” المريسل ” ، إن عقد ” السومة ” مع الأهلي، ينص على أنه لا يجوز فسخ التعاقد إلا في حالة موافقة الطرفين.

وتابع: ” هذا الشرط يعني أنه إذا رغب السومة في فسخ عقده، فيجب أن يوافق الأهلي، والعكس صحيح ” ، مشيرًا إلى أن هذا البند في العقد يعتبر أصعب كثيرًا من الشرط الجزائي الذي يتم النص فيه على دفع مبلغ مالي مقابل فسخ العقد.

وشهدت الايام الماضية العديد من الشائعات حول رحيل ” السومة ” عقب مشادته الكلامية مع صالح العمري، والاعتراض على استبداله في مباراة الرائد الأخيرة.