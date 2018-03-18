مدرب يوفينتوس يكشف عن إصابة مدافعه

طلال الغامدي(صدى):

أوضح ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفينتوس الإيطالي، الإصابة التي لحقت بلاعبه جورجو كيليني في مواجهة أمس، أمام سبال في الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

وكشف ” أليغري ” أن لاعبه يعاني من آلام عضلية في الساق، قائلًا: ” كيليني يعاني من آلام عضلية في الساق، لا أعلم ما إذا كان سيتمكن من اللحاق بالمنتخب، لحسن الحظ هناك فترة توقف للالتزامات الدولية ولدينا وقت لاستعادة طاقتنا وتعافي اللاعبين من إصاباتهم “.

وفيما يتعلق بموقعة الريال في دوري الأبطال قال : ” ستكون ليلتان رائعتان ” في إشارة لمباراتي الذهاب والعودة.