عرض حفرية لأكبر ديناصور من آكلي لحوم البشر في برج إيفل

باريس(صدى):

عرضت مدينة ” ليون” الفرنسية حتى 28 مايو القادم، فوق قاعدة معدنية كبيرة هيكل كامل لديناصور من فصيلة ( ثيروبودا ) من آكلي اللحوم.

حيث يبلغ طوله 9 أمتار وارتفاعه 2.6 متر، ويرجع إلى 150 مليون سنة، كان قد عُثر عليه عام 2013 ، في منجم الديناصورات فى ولاية ” وايومنج ” الأمريكية.

مع العلم أن عرض هذا الديناصور سينتقل إلى الطابق الأول من برج إيفل يوم 4 يونيو.

كما سيعرض فى صالة المزادات لبيعه، وكانت فرنسا قد شهدت العام الماضي، بيع هيكل لماموث بمبلغ 548.250 يورو.