عرض حفرية لأكبر ديناصور من آكلي لحوم البشر في برج إيفل
عرضت مدينة ” ليون” الفرنسية حتى 28 مايو القادم، فوق قاعدة معدنية كبيرة هيكل كامل لديناصور من فصيلة ( ثيروبودا ) من آكلي اللحوم.
حيث يبلغ طوله 9 أمتار وارتفاعه 2.6 متر، ويرجع إلى 150 مليون سنة، كان قد عُثر عليه عام 2013 ، في منجم الديناصورات فى ولاية ” وايومنج ” الأمريكية.
مع العلم أن عرض هذا الديناصور سينتقل إلى الطابق الأول من برج إيفل يوم 4 يونيو.
كما سيعرض فى صالة المزادات لبيعه، وكانت فرنسا قد شهدت العام الماضي، بيع هيكل لماموث بمبلغ 548.250 يورو.
فيصل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب استفدنا شيء.. عالم فاضيه تخسر مئات الملايين في دراسات لا فائده منها.. الديناصور عمره كذا.. وشكله كذا.. خلاص ارتحنا منه كان بيلتهم البشريه على كبر حجمه وقوته
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1254 ] نشر منذ 38 دقيقة
وهل كان يوجد بشر من 150 مليون سنة ؟؟؟ حيث المقال ” عرض حفرية لأكبر ديناصور من آكلي لحوم البشر في برج إيفل”