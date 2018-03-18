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تحذير للنساء.. تكرار صبغ الشعر يصيبكن بالسرطان

تحذير للنساء.. تكرار صبغ الشعر يصيبكن بالسرطان
نورة الشهري(صدى):

طالبت دراسة جديدة النساء بتوخي الحذر عند استعمال صبغات الشعر الكيميائية، حيث يمكن أن ترتبط بمخاطر تزايد الإصابة بسرطان الثدي.

وتحث الدراسة السيدات على إستخدام الصبغات ذات المكونات الطبيعية.

وبحسب الجراح المختص في سرطان الثدي، كفاح مقبل، والذي أعد الدراسة، تتزايد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 14 بالمئة لدى النساء اللواتي يصبغن شعرهن بشكل متكرر.

وجاء في الدراسة ، أنه يجب اجراء المزيد من الابحاث لإثبات هذه النتائج “فإننا توصلنا إلى أن صبغ الشعر بصورة متكررة قد يرفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي”.

ويمكن اللجوء إلى مواد طبيعية تماما لصبغ الشعر مثل الحناء، القرفة، جذور الشمندر والبابونج.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة

ما أجمل شكلك الطبيعي بدون صبغات ولا تغيير.. استغرب من اللي تصبغ شعرها غير الأسود.. عااد فيه اجمل من الشعر الأسود.. أكثره تقليد لا غير.

[ عدد التعليقات: 16385 ] نشر منذ 1 ساعة

أي والله يا أخ فيصل انا ضدها تماماا

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