تحذير للنساء.. تكرار صبغ الشعر يصيبكن بالسرطان
طالبت دراسة جديدة النساء بتوخي الحذر عند استعمال صبغات الشعر الكيميائية، حيث يمكن أن ترتبط بمخاطر تزايد الإصابة بسرطان الثدي.
وتحث الدراسة السيدات على إستخدام الصبغات ذات المكونات الطبيعية.
وبحسب الجراح المختص في سرطان الثدي، كفاح مقبل، والذي أعد الدراسة، تتزايد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 14 بالمئة لدى النساء اللواتي يصبغن شعرهن بشكل متكرر.
وجاء في الدراسة ، أنه يجب اجراء المزيد من الابحاث لإثبات هذه النتائج “فإننا توصلنا إلى أن صبغ الشعر بصورة متكررة قد يرفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي”.
ويمكن اللجوء إلى مواد طبيعية تماما لصبغ الشعر مثل الحناء، القرفة، جذور الشمندر والبابونج.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7908 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا شرها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26433 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
فيصل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة
ما أجمل شكلك الطبيعي بدون صبغات ولا تغيير.. استغرب من اللي تصبغ شعرها غير الأسود.. عااد فيه اجمل من الشعر الأسود.. أكثره تقليد لا غير.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16385 ] نشر منذ 1 ساعة
أي والله يا أخ فيصل انا ضدها تماماا