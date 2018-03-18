إنذارات بوجود سحب رعدية في 4 مناطق بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، أربعة تنبيهات جديد على مناطق: مكة المكرمة، عسير، جازان، الباحة، يفيد بوجود سحب رعدية.

وأوضحت الإنذارات أن هناك سحباً رعدية على مناطق: مكة المكرمة، جازان، الباحة بوجود سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية، تبدأ حالتها في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر وحتى السادسة من مساء اليوم الأحد.

أما حالة الإنذار على منطقة عسير، فمتوقع يتوقع هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، في نفس الوقت.