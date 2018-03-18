الزعيم يجدد لـ براون رغم الانتقادات

نواف السالم(صدى):

في ظل ردود الفعل الغاضبة من جماهير الهلال، والمطالب بإقالة خوان براون؛ جددت إدارة الزعيم ثقتها في المدرب الأرجنتيني.

وقالت مصادر إن إدارة الزعيم استبعدت إحداث أي تغييرات في الجهاز الفني خلال فترة توقف المنافسات الجارية.

وأشرف الأرجنتيني براون على الفريق الأول خلفًا لمواطنه رامون دياز، الذي أقيل الشهر الماضي بسبب تراجع مستويات ونتائج الهلال.