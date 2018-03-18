الزعيم يجدد لـ براون رغم الانتقادات
في ظل ردود الفعل الغاضبة من جماهير الهلال، والمطالب بإقالة خوان براون؛ جددت إدارة الزعيم ثقتها في المدرب الأرجنتيني.
وقالت مصادر إن إدارة الزعيم استبعدت إحداث أي تغييرات في الجهاز الفني خلال فترة توقف المنافسات الجارية.
وأشرف الأرجنتيني براون على الفريق الأول خلفًا لمواطنه رامون دياز، الذي أقيل الشهر الماضي بسبب تراجع مستويات ونتائج الهلال.
فيصل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة
لو يحطوني مدرب للهلال.. يصير أفضل نادي على سطح القمر.. بس الدنيا حظوظ.. براون يستلم بالمليون.. والهلال يتراجع.. ومع ذلك منحوه الثقة.
سمير[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 4 دقائق
الاعبين هم مدربين لانفسهم