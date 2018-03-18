” تعليم رجال ألمع ” تعلن موعد بداية الدوام الصيفي
كشفت إدارة تعليم محافظة رجال ألمع، اليوم الأحد، عن خطتها لبدء الدوام الصيفي لهذا العام 1439هـ، حيث تقرر أن تكون بداية الدوام الصيفي اعتباراً من الأحد القادم 8/ 7/ 1439هـ.
جاء ذلك بحيث يكون الاصطفاف عند الساعة 6:45 ص، على أن تكون بداية الحصة الأولى في تمام السابعة صباحًا.
فيما وجه إدارة التعليم بالمحافظة، جميع منسوبي ومنسوبات تعليم ” رجال ألمع ” وأولياء الأمور ومتعهدي النقل وكل من يلزم إبلاغه بذلك والتقيد بالموعد المحدد من قِبل الإدارة.
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