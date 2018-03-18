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” تعليم رجال ألمع ” تعلن موعد بداية الدوام الصيفي

” تعليم رجال ألمع ” تعلن موعد بداية الدوام الصيفي
أبها(صدى):

كشفت إدارة تعليم محافظة رجال ألمع، اليوم الأحد، عن خطتها لبدء الدوام الصيفي لهذا العام 1439هـ، حيث تقرر أن تكون بداية الدوام الصيفي اعتباراً من الأحد القادم 8/ 7/ 1439هـ.

جاء ذلك بحيث يكون الاصطفاف عند الساعة 6:45 ص، على أن تكون بداية الحصة الأولى في تمام السابعة صباحًا.

فيما وجه إدارة التعليم بالمحافظة، جميع منسوبي ومنسوبات تعليم ” رجال ألمع ” وأولياء الأمور ومتعهدي النقل وكل من يلزم إبلاغه بذلك والتقيد بالموعد المحدد من قِبل الإدارة.


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