نهب البيوت وإرهاب المدنيين.. تركيا تصعد انتهاكاتها بعد السيطرة على عفرين

أنقرة(صدى):

سيطرت قوات الاحتلال التركي، اليوم الأحد، على وسط منطقة عفرين كاملةً، بعد معارك شديدة مع وحدات الحماية الكردية قتلت فيها الآلاف منهم، فكان هذا مصيرها، أما المدنيين فمنهم من نزح ومنهم قتل ومنهم من بقى يتذوق مرارة العدوان التركي.

وتستمر القوات التركية في انتهاكاتها ضد رموز المنطقة، والمدنيين، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعض تلك الانتهاكات التي أحدثتها تلك القوات بمجرد دخولها إلى وسط المنطقة السورية المحتلة.

ووفقاً لمصادر موثوقة فإن عدداً كبيراً من القرى تعرَّضت لعمليات نهب من قبل قوات ما يسمى بعملية ” غصن الزيتون ” ، حيث تم نهب الآليات والمنازل والأدوات الزراعية، حيث وجد بعض الأهالي، بيوتهم فارغة من محتوياتهم بالإضافة إلى نهب الآليات والأدوات الزراعية.

و رصد المرصد السوري، قيام بعض من قوات الاحتلال والفصائل التابعة لها، بتحطيم تمثال الرمز الكردي كاوا الحداد، والذي جرى وضع تمثاله في إحدى ساحات مدينة عفرين.

وأشار المرصد إلى أنه قد وردت إليه نسخة من شريط مصور يظهر جندياً تركيا، وهو يتحدث إلى سيدة مسنة، في منطقة عفرين، كانت بقيت في قريتها، وتضمن حديث المقاتل استهزاءاً وسخرية من السيدة المسنة، مختتماً حديثاً وموجه إياه إلى السيدة بعد أن توعد بالوصول إلى العراق قائلاً: ” أنتم بدكم دولة..أنتم بدكم ذبح من هون ” .

وأكد المرصد، أنه قد ورد إليه نسخ من تسجيلات صوتية لقادة وعناصر قوات الاحتلال التركي تهدد فيها بالتوجه إلى منبج والجزيرة السورية والوصول إلى معبر اليعربية في مثلث الحدود السورية التركية العراقية، في حال الانتهاء من عفرين.

وأظهر شرائط مصورة، خلال الفترة الماضية توعُد مقاتلين من قوات تركيا لقاطني عفرين بالقتل، موجهين رسالتهم عبر أحد المقاتلين الذي قال: ” إلى الملاحدة الأكراد نقول لهم والله إن تبتم وعدتم إلى الله فاعلموا أنتم أخواننا، وإن أبيتم إنا نرى رؤوسكم قد أينعت وقد حان لنا قطافها ” .

وفي سياق منفصل، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه قتل أكثر من 1500 مقاتل كردي منذ بدء العدوان التركي على عفرين قبل نحو شهرين.

وأشار المرصد، إلى أن غالبية المقاتلين الأكراد قتلوا في غارات وقصف مدفعي للقوات التركية.