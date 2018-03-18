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” السحيمي ” يوجه بالاطمئنان على معلمات حادث قران

” السحيمي ” يوجه بالاطمئنان على معلمات حادث قران
نايف السالم(صدى):

أصدر مدير إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب عبدالله بن سليمان السحيمي، اليوم الأحد، توجيهاته لأميرة الوسمي المساعدة للشؤون التعليمية بالإدارة، بالاطمئنان على صحة المعلمات المصابات في حادث قران.

وشهد طريق الهجرة الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة صباح اليوم الأحد، حادث اصطدام شاحنة تقل 9 معلمات بمركبة أثناء توجههن لمدرستهن بقران، وأسفر الحادث عن وفاة معلمة وإصابة 3 أخريات بالإضافة إلى إصابة سائقي المركبتين.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 59 دقيقة

الله يرحم المتوفاه ويشفي المصابين

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