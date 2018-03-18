بعد انفصالها عن زين مالك.. جيجي حديد تقع في الحب من جديد

لندن(صدى):

كشفت مصادر بريطانية أن عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، أنهت علاقتها مع المغني البريطاني الشاب زين مالك، وذلك بعد مرور أيام قليلة من انفصالهما، بدخولها في علاقة جديدة مع سائق سباقات السيارات الشهير لويس هاملتون.

حيث أن جيجي ولويس يتبادلان الرسائل الغرامية ويتواصلان مع بعضهما بشكل دائم، علما أنهما قد شاركا في إحدى الحملات الدعائية لماركة Tommy Hilfiger هذا الشهر.

مع العلم أن جيجي ومالك، قد أعلنا انفصالهما بعد علاقة استمرت قرابة عامين من خلال تغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” .

وقال ” مالك ” : ” ارتبطت بعلاقة معبرة عن الحب والمرح على نحو لا يصدق ” ، وإنه يكن إعجابًا كبيرًا بها ” كامرأة وصديقة “.

وردت ” جيجي ” ذات الأصول الفلسطينية قائلة: ” سأظل ممتنة أبدا للحب والوقت ودروس الحياة التي تبادلتها مع زين “.