المملكة تستقبل اسكوبار ومصاص الدماء

نورة الشهري(صدى):

تستعد المملكة لاستقبال عدد كبير من النجوم هوليود خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بالتزامن مع إقامة ” Comic-con ” في جدة هذا العام في الفترة من 22 مارس إلى 24 مارس.

وأوضحت مصادر، أن من بين هؤلاء النجوم، الممثل اجنر مورا بطل سلسلة ” Narcos ” ، والذي جسد دور بابلو اسكوبار، وكذلك جوستاف سكاجرد من فيلم الفايكنج، وإيان سومرهالدر بطل يوميات ” مصاص دماء ” .

بينما نشر الممثل ديمون سلفاتوري الذي جسد دور ” سومر هالدر ” رسالة فيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” أنه سيكون جزءًا من الحدث الذي تستضيفه مدينة جدة.