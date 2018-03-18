سر وجود الريش الأسود في طيور عصافير الجنة

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية أن عصافير الجنة التي تعيش في غينيا الجديدة وأستراليا، تتفوق على الطيور الأخرى بريشها الجميل وألوانها الرائعة، وعروض التودد المذهلة.

فهى تمتلك تجويفات متناهية الدقة فى الريش الأسود له خيوط مجهرية معدلة للغاية تسمى باربولز، والتي يتم ترتيبها في أنماط مائلة عموديًا لتشتت الضوء مما يؤدى إلى تضاعف درجة انعكاس الضوء.

كما كشفت باحثة أمريكية بعد استخدامها الميكروسكوب الإلكترونى، السر وراء تمتع عصافير الجنة بريش أسود والذى يساعده على امتصاص 99% من الضوء مما يجعله أكثر إبهارًا للإناث.

وأكدت الدراسة أن هذا الريش الأسود الممتاز يساعد الذكور على جذب الإناث.