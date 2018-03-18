بالفيديو.. ضابط ينقذ سيدة سقطت من شرفة مسكنها بطريقة مذهلة

بكين(صدى):

أقدم ضابط صيني شجاع على تعريض حياته للخطر لإنقاذ سيدة سقطت من مبني في مشهد مذهل، من إنقاذ حياة سيدة سقطت من مبنى بالتقاطها بيديه.

أظهرت مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضابط شرطة لم يتردد في التقاط سيدة بيديه عندما سقطت من شرفة بالطابق الأول.

وأكدت وسائل إعلام صينية في تعليقاتها على الواقعة، أن الضابط تعرَّض لإصابة أسفل ظهره، في حين قفزت السيدة من المكان بعدما تشاجرت مع زوجها وكانت في مزاج سيئ.