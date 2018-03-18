بالفيديو.. ضابط ينقذ سيدة سقطت من شرفة مسكنها بطريقة مذهلة
أقدم ضابط صيني شجاع على تعريض حياته للخطر لإنقاذ سيدة سقطت من مبني في مشهد مذهل، من إنقاذ حياة سيدة سقطت من مبنى بالتقاطها بيديه.
أظهرت مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضابط شرطة لم يتردد في التقاط سيدة بيديه عندما سقطت من شرفة بالطابق الأول.
وأكدت وسائل إعلام صينية في تعليقاتها على الواقعة، أن الضابط تعرَّض لإصابة أسفل ظهره، في حين قفزت السيدة من المكان بعدما تشاجرت مع زوجها وكانت في مزاج سيئ.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27656 ] نشر منذ 1 ساعة
أكيد دامها سيده
كلن بيلتقطها بطريقة مذهلة
أنا لو كنت موجود
أكيد أبلتقطها بطريقة أذهل
وألمها بطرف ثوبس
وأنحااااااش بها🤣🤣🤣
الحربي[ عدد التعليقات: 611 ] نشر منذ 42 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، إتق اللَّه ياصاحب التعليق الأول (( ياثور يابوقرن)) 🐃
الحرمة متهاوشة مع زوجها وتمر بظرف نَفْسِي – اللَّه يشفيها ويشفيك 😂😂😂 وطشت نفسها من الشرفة
وأنت ياثور يابوقرن 🐃 تبغى تلتقطها وتنحاش فيها 👊🏻👊🏻عَسَى ينحاش بك جني ويخفيك عن الوجود 😂😂😂
مع وافر المحبة .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15223 ] نشر منذ 40 دقيقة
هههههه
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2893 ] نشر منذ 35 دقيقة
كيف تجي عسى ينحاش بك جني ويخفيك-مع وافر المحبه-فيه تناقض-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 27656 ] نشر منذ 9 دقائق
أنت ياالصراحة طراحة
أنت بوادي والصراحة بوادي ثاني
أنا تابعت لك كذا تعليق
لقيت مافي فرق بين الي تكتبه
وبين شخابيط البزارين على الجدران
يا ب ز ر🤣
ولولا ملاحظة الأخ السحاب
ماكان أنتبهت لشخابيطك
الي مثل وجهك
مع وافر … الجبهه🤣🤣🤣