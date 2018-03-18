” عمل الرياض ” تتابع تطبيق التوطين في منافذ تأجير السيارات.. والمواطنين يترقبون

نايف السالم(صدى):

بالتزامن مع أول يوم يتم تنفيذ فيه قرار توطين تأجير السيارات، نفَّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حملة تفتيشية؛ لمتابعة تطبيق القرار بمشاركة هيئة النقل العام، وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وبدأت الوزارة، اليوم الأحد، تطبيق توطين منافذ تأجير السيارات وحصر العمل فيها على المواطنين بمدن ومناطق المملكة كافة حيز التنفيذ، محذرة كل المنشآت المخالفة لتنفيذ القرار بمعاقبتها بالغرامة وفق عدد العمال الأجانب الذين تم توظيفهم، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

يأتي تنفيذ القرار وسط حالة ترقب من المواطنين معرفة كيف سينتهي اليوم الأول من بدء قرار توطين القطاع، بعدما رصد تقرير قيام عدد من المكاتب بعدة مدن بإغلاق منافذها؛ لعدم توفر موظفين سعوديين يَقبلون بالعمل وفق شروطها؛ حيث يتوقع أن تخرج المكاتب الصغيرة من السوق.