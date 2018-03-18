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كيم كاردشيان تنشر صورة جديدة لابنتها شيكاجو

كيم كاردشيان تنشر صورة جديدة لابنتها شيكاجو
أماني الغامدي(صدى):

نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان صورة لابنتها ” شيكاجو ” عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام “.

وقالت ” كيم” على الصورة : “صباح الخير cutie ” ، وهي الصورة الأولى التي نشرتها نجمة تليفزيون الواقع البالغة من العمر 38 عامًا لوجه ” شيكاجو” عن قرب.

مع العلم أن الأم البديلة لـ ” كيم ” قد وضعت شيكاجو 15 يناير الماضي، عن طريق عملية تأجير الأرحام بسبب عدم قدرة كيم على الإنجاب بسبب تعرضها للنزيف أثناء ولادتها لطفلها سانت.


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