إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 27 سيارة بالسويد

ستوكهولم(صدى):

أصيب 5 أشخاص في حادث اصطدام 27 سيارة على الطريق السريع، أي 22 بالقرب من مدينة ” لوند ” جنوبي السويد ، كما تسبب الحادث في أضرار ل 9 سيارات نقلت من مكان الحادث.

حيث أن معظم السيارات التي كانت في الحادث، هي سيارات ركاب وكان هناك شاحنة واحدة على الأقل تكدست كلها على الطريق، ونقل الأشخاص الخمسة، أحدهم طفل، إلى المستشفى للعلاج من إصابات طفيفة.

وقد تم إغلاق الجزء الذي وقع فيه الحادث تمامًا أمس، في الحارات المتجهة للجنوب لمدة ثلاث ساعات تقريبًا، فيما عزا المسئولون وقوع التكدس بسبب الرياح القوية وتساقط الثلوج.