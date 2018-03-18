القاتل مرتعد والمقتول مبتسم.. مدير شركة يروح لمنتجاته بطريقة غريبة

كييف(صدى):

طلب مدير شركة للمعدات العسكرية من أحد الأشخاص رميه بالرصاص من مسافة قصيرة وهو مرتدي السترة الواقية التي تبيعها شركته؛ للتأكيد على متانتها وجودتها العالية.

وعرض مدير الشركة الأوكرانية ياشيسلاف ناليفايكو حياته للخطر نظرًا لثقته المتناهية في منتجات شركته وأنها لن تخذله وسوف تحميه بشكل فعال، حيث تستطيع السترة القوية امتصاص طاقة الرصاصة فتحدث فيها ثقوب محدودة.

وبدا المدير مرتاحًا ومبتسمًا، وهو يقف على أرض يكسوها الثلج؛ ترويجًا للشركة التي لا يزيد عمرها على العامين، قائلًا على الموقع الإلكتروني للمؤسسة: ” مهمتنا أن نصنع معدات مستدامة وآمنة وذات جودة يمكن الاعتماد عليها لدى كل زبون ” .

